Qué busca la nueva ley de Noruega que obliga a los influencers a confesar que retocaron sus fotos

La influencer noruega de Instagram Madeleine Pedersen espera que la ley sirva para que los jóvenes dejen de compararse con fotos que no son realistas.

En Noruega entra en vigor una nueva ley que significará que las personas influyentes en las redes sociales (los influencers ) no pueden publicar fotos modificadas sin decir lo que han hecho.

"Necesitamos esta ley"

"He luchado con problemas corporales debido a Instagram en el pasado", admite.

"La peor parte es que ni siquiera sé si las otras chicas a las que admiraba editaron sus fotos o no. Por eso todas necesitamos respuestas, necesitamos una ley como esta".

Madeleine no "siente la necesidad" de editar su apariencia en sus publicaciones, que llegan a una audiencia de más de 90.000 personas.

Los objetivos

"Eres hermosa; no tires eso por algunos likes. Eso no es la vida real", aconseja.