La incertidumbre de los latinoamericanos con pasaporte europeo en Reino Unido que no se regularizaron a tiempo tras el Brexit

37 minutos

Vidal Chávez Rivera, un peruano nacido en las afueras de Lima, se afincó en Londres en 2014. Pero la pandemia lo agarró en Alemania. "Me quedé allí atrapado durante meses", le cuenta a BBC Mundo.

Pero tras la salida del país del bloque comunitario, conocido como Brexit, poder seguir viviendo en Londres no es algo que tenga garantizado.

Fecha clave

Debido a la covid-19, el local cerró sus puertas, como también lo hizo el país. Y Vidal se quedó sin poder volver a Londres durante 15 meses, viviendo en hoteles, trabajando de manera intermitente y sintiéndose "depresivo". "Me sentía como un pez en la tierra", dijo a BBC Mundo.

Cuando por fin pudo regresar a la capital británica en junio de 2021, tuvo que entrar como turista y ya no como residente.

"Si lo hubiera sabido, no hubiera aceptado la oferta de ir a Alemania", dice ahora este ciudadano peruano-español.

Los que no pidieron la residencia permanente a tiempo

Así, quienes no solicitaron ese estatus desde el 1 de julio "se convirtieron en ilegales de un día para el otro ", explica la abogada de inmigración Alice Garside.

Lo asesoraron en la Indoamerican Refugee and Migrant Organisation (IRMO, por sus siglas en inglés), una de las ONG que apoyan a individuos y familias latinoamericanos con pasaporte europeo a postular a la residencia en Reino Unido.

Sarah Victoria Cerda Guerrero no sabía que tenía que solicitar la residencia para su hija Tana, que nació en la pandemia.

Muchos no se enteraron

En alianza con The Baytree Centre y High Trees, dos organizaciones sociales en el sur de Londres, IRMO ha ayudado a más de 2.000 personas como Vidal a realizar estas gestiones ante el gobierno británico.

A pesar de ello, estas organizaciones calculan que son muchos los latinoamericanos con pasaporte europeo a los que no les ha llegado el mensaje y no supieron del plazo del 30 de junio.

"Nuestra sospecha es que muchas personas vulnerables no están siendo alcanzadas", le dijo Dolores Modern, coordinadora de Política y Comunicación sobre Derechos Laborales de la Latin American Women's Rights Service (LAWRS), una organización de apoyo a mujeres latinoamericanas en Londres, que también asistió con las solicitudes a la residencia permanente.

"Seguimos escuchando de mujeres con doble nacionalidad que no sabían [que tenían que registrarse] porque no hablan inglés y se enteraron por casualidad, por el boca a boca".

Impacto en números

Si bien el gobierno británico no lleva un conteo de ciudadanos con pasaporte de la UE en el país, según datos oficiales unos seis millones se registraron en el sistema antes del 30 de junio.

Sin embargo, el gobierno no ha hecho públicos datos sobre cuántos no completaron la solicitud a tiempo y cuando BBC Mundo le pidió un estimado no lo proporcionó, alegando que aún están procesando las solicitudes.