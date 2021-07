3 razones por las que es tan importante beber agua (incluso si no tenemos sed)

37 minutos

En constante equilibrio

Por estas razones, en condiciones fisiológicas la acumulación de líquidos no puede ser la razón principal para el exceso de peso corporal (sobrepeso u obesidad).

Deshidratados enfermamos más

Los resultados mostraron mayor índice de obesidad en personas que no tenían una buena hidratación . Además, el índice de masa corporal también fue más elevado.

Cómo mantener una buena hidratación

Estudios en España y en varios países de Iberoamérica muestran que, en general, la población no alcanza la ingesta de agua recomendada. Por lo tanto, es necesaria una mayor concienciación sobre la necesidad de beber más agua.

Parece obvio, pero muchas personas no sienten sed, no le prestan atención o incluso puede que no la reconozcan.