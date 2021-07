"Esta tutela mató mis sueños": el anuncio de Britney Spears de que no volverá a actuar hasta que no se resuelva la disputa legal con su padre

La cantante estadounidense anunció este domingo que no volverá a actuar mientras su padre mantenga el control de su carrera como parte de una tutela establecida en 2008.

"No actuaré en ningún escenario pronto con mi padre manejando lo que uso, digo, hago o pienso", escribió Britney, que no ha actuado en público desde finales de 2018.

"Prefiero compartir videos SÍ desde mi sala de estar en lugar de en el escenario en Las Vegas ... No voy a ponerme mucho maquillaje y tratar de intentarlo en el escenario de nuevo y no ser capaz de hacer el trato real con remixes de mi canciones durante años ".

El mensaje

En el mensaje, Britney también dijo que "no le gustó" la forma en que los recientes documentales sobre su vida traen a colación "momentos humillantes del pasado", y agregó:" Ya he superado todo eso y lo he estado durante mucho tiempo ".