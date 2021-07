7 ½ mitos sobre el cerebro desmontados

Hay ideas que perduran, porque tienen el potencial de revelar conceptos asombrosos, mientras que otras no sobreviven al rigor científico.

Siglos de investigación más tarde, el médico romano Galeno (c.130-c.210 d.C.) llegó a la conclusión de que lo mental se producía activamente en el cerebro y no en el corazón, como había sugerido Aristóteles.

Pero hay otras nociones que, a pesar de que la ciencia ya haya determinado que son erradas, permanecen tercamente resonando, no gracias a la evidencia sino a la repetición y la creencia.

Como no estamos libres de haber absorbido algunos de ellos, consultamos a la renombrada neurocientífica Lisa Feldman Barrett, autora de "Siete lecciones y media sobre el cerebro", en el que desmitifica "esa gran mancha gris que tenemos entre los oídos".

Le preguntamos si es cierto, por ejemplo, aquello de que nacemos con un número determinado de neuronas, que son las que siempre vamos a tener, pues no se reproducen como las otras células del cuerpo.

½. Neuronas limitadas

Y no sólo nosotros.

"No es que cada neurona guarde una memoria, sino un conjunto que se comunica, pero si una falta se pierde esa relación molecular y parte de lo aprendido".

"Pensaron que la creación de neuronas sólo ocurría en las aves, pero no en los mamíferos; pero resulta que no sólo ocurre en los mamíferos, sino también en los primates y hasta en los humanos, aunque sólo en partes específicas del cerebro como el hipocampo, por ejemplo".

1. Neuronas desperdiciadas

"La idea de que solo usamos como 5 o 10% de nuestras neuronas simplemente no es cierta.

"Entre otras cosas, sería metabólicamente ineficiente. Tu cerebro es tu órgano más caro: gasta alrededor del 20% de tu presupuesto metabólico todos los días. ¡Imagínate desperdiciar el 90% de su capacidad! Es absurdo y no es el caso.

"Usamos el cerebro todo el tiempo y no una neurona sino millones y millones en todos y cada uno de los momentos".

2. Tus ojos ven, tus oídos escuchan, tu piel siente

No exactamente.

Pero esas señales -ondas de luz, de sonido- que recogen no tienen sentido hasta que el cerebro las procesa.

No ves con tus ojos, ni escuchas con tus oídos, ni sientes con tu piel: lo haces con tu cerebro, que combina lo que hay en tu cabeza y los datos sensoriales detectados por tus órganos.

No sólo eso...

3. Tus emociones están en tu corazón

Cuando te invade la emoción, "cuando sientes tus latidos del corazón, no los sientes en el pecho, sino en la cabeza".

"Es difícil de comprender pero no sientes nada en tu cuerpo, todo lo que sientes está en tu cerebro".

4. Tienes una bestia interior

Pues... no es tan así.

"La idea es que tu cerebro es un campo de batalla entre su bestia interior y su ser racional superior. Cuando la racionalidad gana, eres moral y virtuoso y saludable pero cuando tu bestia interior gana, eres inmoral, porque no te esforzaste lo suficiente o estás enfermo, porque la racionalidad no pudo controlar a tu bestia interna.

5. El cerebro es para pensar

6. Tu cerebro reacciona

"No lo podía creer pues no me la paso haciendo predicciones y luego reaccionando sino experimentando algo y reaccionando en ese instante.