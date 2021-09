"The Underground Railroad": la verdadera historia de la red clandestina que permitió a miles escapar de la esclavitud en Estados Unidos

"Después de leer la novela de Whitehead y de ver la serie de Amazon, tuve que reimaginar el "ferrocarril subterráneo" porque no tiene nada que ver con el que yo conozco. Whitehead y Jenkins se toman una serie de licencias narrativas que los historiadores no podemos tomarnos, como situar a personas en lugares y tiempos imposibles", le dice a BBC Mundo.

En su libro Making Freedom: The Underground Railroad and the Politics of Slavery ("Haciendo la libertad: el ferrocarril subterráneo y la política de la esclavitud"), publicado en 2013, Blackett recoge las experiencias de algunos esclavos fugitivos y de quienes los ayudaron a ponerse a salvo.