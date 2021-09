"En Colombia la gente es capaz de decir abiertamente que ese se merecía que lo mataran": Pilar Quintana, autora de "Los abismos"

Para mí, pararme frente a los abismos geográficos ha sido muy impresionante, porque ahí me doy cuenta de que yo soy dueña de mi vida. Y eso no es algo que uno recuerda todos los días.

Uno como que existe en automático y cree que su corazón late porque late. Uno tiende a pensar que existe, no por voluntad propia, sino porque los padres lo tuvieron y porque hubo una serie de casualidades que llevaron a la existencia.

En el libro hay una frase muy fuerte que le dice la madre a a su hija -" No quiero ser como tu abuela "-. ¿ Qué quieres reflejar con ella?

Yo creo que esa es una lucha constante de quienes somos papás o mamás: no queremos ser como nuestros padres, pero irremediablemente una vez que tenemos hijos nos descubrimos siendo como ellos.

No es que yo me pase la vida sintiendo que soy diferente y jamás iba a repetir lo que hicieron ellos, pero antes de tener un hijo uno se sueña como una mamá magnífica.

Y una vez te conviertes en padre o madre te das cuenta de lo falible que sos y que además tus fallas no son nuevas, sino que tienden a ser las mismas de tus papás.

Pero esa frase es a la vez casi como un ensayo histórico de Colombia : no queremos cometer los errores de nuestros padres.

Algo que he visto en distintos trabajos que he hecho es que en los países en guerra tendemos a deshumanizar al otro, que es el enemigo.

Y eso lo ves cuando hay gente que piensa que a los guerrilleros está bien que los torturen y que los asesinen, o que a los paramilitares les aplican los derechos humanos, pero no a la gente que está protestando o a los que ellos consideran que son vándalos.

Volviendo a la maternidad, l eyendo el libro queda la impresión de que muchas mujeres en Colombia -donde transcurre la historia- no quisieron ser madres.

Yo no creo que sea solo en Colombia. Es así para las mujeres del mundo.

En todas partes me encuentro con testimonios de mujeres cuya obligación era ser madres y esposas. Eso era lo que una mujer hacía, y lo hemos venido aceptando como algo natural, que venía dado, pero ¿por qué tiene que ser así?

Yo recuerdo que cuando estaba escribiendo mi primera novela me decían abiertamente, como la cosa más normal del mundo, que una mujer que quería ser escritora no podría ser mamá, porque la maternidad y la escritura eran incompatibles. Y lo oí repetido no por monjas ni por señoras viejísimas, sino por académicas.