"No vacunarme contra la covid fue el mayor error de mi vida"

Aproximadamente la mitad de ellos decidió no vacunarse, lo que muchos ahora lamentan profundamente.

"Me ofrecieron la vacuna, pero fui arrogante" , dice Faisal Bashir, un hombre de 54 años en excelente estado físico.

"Iba al gimnasio, montaba en bicicleta, caminaba y corría. Como estaba fuerte y saludable pensé que no la necesitaba. Además, si al final resultaba que no era seguro, no habría corrido ningún riesgo", afirma.