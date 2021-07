Juan Pablo Meneses: por qué el fútbol ha muerto y ya no se celebran los goles

44 minutos

A tanto llega la crisis que la propia FIFA lanzó recientemente un comunicado desesperado, y tardío, anunciando que "no tiene intención de probar nuevos cambios" en el deporte. Una declaración que muchos leímos como la pala de tierra final sobre un juego que hace rato ya no es el que conocimos.

Ahí contaba cosas que parecían normales, pero no lo eran. No lo son. Por ejemplo, los tickets para los partidos importantes los compran en su mayoría distintas empresas multinacionales; entonces los estadios se llenan de clientes, no de hinchas.