Olímpicos de Tokio: la controversia sobre lo que pueden usar o no las mujeres deportistas en las competencias

23 minutos

Esa fue la declaración de la Federación Noruega de Balonmano (NHF), después de que el equipo femenino de balonmano de playa de su país recibiera una multa de US$ 1.764 dólares .

Desafortunadamente, la atención en torno a lo que visten las mujeres atletas (y las mujeres en general) no es nada nuevo.

El equipo de balonmano de playa multado por no usar bikini

La solicitud no solo fue rechazada, sino que se les recordó que las infracciones a las reglas eran punibles y cuando el equipo optó por pantalones cortos para el partido, recibió una multa por el equivalente a US$177 por jugadora.

La Federación Europea de Balonmano (EHF) impuso la multa por el uso de "ropa inadecuada" y declaró que Noruega había jugado con pantalones cortos, algo que "no concuerda con las regulaciones sobre el uniforme de atleta que figura en el reglamento de juego de balonmano de playa de la Federación Internacional de Balonmano".

La reacción

La respuesta a la multa no se hizo esperar.

Mucha gente señaló que si los jugadores masculinos de balonmano de playa podían usar camisetas holgadas sin mangas y pantalones cortos que les llegaban hasta la parte superior de los muslos, ¿por qué las mujeres no podían usar algo similar?

"Lo más importante es tener una vestimenta con la que los atletas se sientan cómodos ", argumentó el director de la Federación Noruega de Balonmano, Kåre Geir Lio, quien no solo respaldó a las mujeres, sino que la federación acordó pagar la multa.

Solo para mujeres

"El tema no son los pantalones cortos. El tema es que, incluso en 2021, a las mujeres todavía se les dice lo que pueden o no pueden usar porque los cuerpos de las mujeres todavía son vistos como objetos en beneficio de los hombres , lo que le da a todos el derecho a comentar, exigir y opinar sobre ellos ".

"Las mujeres en el deporte no son tomadas en serio, son tratadas como algo vistoso y no como las atletas profesionales que son", agrega Leigh, quien a menudo ha escrito y comentado en las redes sociales sobre el escrutinio sexista que enfrentan los cuerpos de las mujeres a diario.

Mendonca concuerda: "No hay una justificación razonable para el bikini, el deporte no cambiará de ninguna manera si a las mujeres se les permite jugar en pantalones cortos; en todo caso, se sentirán más cómodas".

Falta de mujeres en la dirección de organismos deportivos

Mendonca, cofundó la plataforma digital Dibradoras, que tiene como objetivo aumentar la visibilidad de las mujeres en el deporte, dándoles la exposición que merecen, dice, pero que a menudo no se les da en los medios más importantes.

" Debería ser decisión de las mujeres cuál es el mejor atuendo para ellas. Pero como hay pocas mujeres a cargo de organizaciones deportivas y la mayoría de las veces no hay ninguna, las voces de las atletas femeninas no se escuchan ", aclara.

"¿Por qué no se tienen en cuenta las voces de las deportistas y por qué los cuerpos y la vestimenta de las deportistas siguen siendo vigilados por las autoridades deportivas y otras personas a su alrededor?".

Los shorts considerados 'demasiado cortos y reveladores"

Pero el del equipo noruego no es el primer caso de una mujer en el deporte que se enfrenta a este problema y seguramente no será el último.

"Queremos estar lo más ligeras posible cuando competimos, no tener que sentirnos pesadas, sentirnos cómodas ", dijo a la BBC.

"Las he usado por nueve años, y nunca he tenido un problema. Sencillamente deberíamos usar lo que tenemos derecho a usar".

"Los cuerpos de las mujeres son tratados y vistos como 'el problema'. Nuestros cuerpos son 'inapropiados' o 'no lo suficientemente entretenidos'".

Jugando con un hijab

Una foto de dos jugador a s de v ó leibol de playa, un a de Egipto y otr a de Alemania generó muchísimos comentarios no por sus impresionantes habilidades deportivas sino por el "contraste de sus vestimentas" y algunos periódicos dijeron que la fotografía representaba un "choque cultural".

Ella simplemente comentó en ese momento: "He usado el hiyab durante 10 años ... No me aleja de las cosas que amo hacer, y el vóleibol de playa es una de ellas".