Eunice Foote, la feminista que comprobó el efecto invernadero y que fue olvidada por la ciencia

38 minutos

Una Ilustración de Eunice Foote. No se conocen fotos ni retratos de ella.

Cuando el prominente físico y químico irlandés John Tyndall publicó sus revolucionarios hallazgos sobre el efecto invernadero en 1859, no mencionó a la persona que años antes había hecho un descubrimiento similar.

Lo habría hecho de no ser porque después de publicar sus descubrimientos, Eunice Foote quedó en el absoluto olvido.

No se conoce siquiera alguna foto o retrato de ella.

Y lo hizo antes que cualquier otra persona en un momento de la historia en que las mujeres no participaban en la ciencia.

No se sabe a ciencia cierta si Tyndall obvió a Foote por no considerarla relevante. O si sencillamente no conocía su trabajo.