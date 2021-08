El hombre que inventó el karaoke, el invento japonés que se convirtió en una sensación mundial

En la práctica, es un artilugio que nos permite a cualquiera de nosotros cantar una canción popular sin preocuparnos por lograr el rango vocal correcto: cantar aunque no seamos cantantes.

"Uno de mis clientes, que era terrible cantando, me dijo que iba a hacer una fiesta con los accionistas de su empresa y que quería impresionarlos".

"Me pidió que reuniera a algunos músicos para que fuéramos a tocar para él, pero que cambiara las canciones para que estuvieran en su propia tonalidad y tempo y así no sonar tan mal ".

Cuando no logró conseguir suficientes músicos para que asistieran al evento, Daisuke se preguntó si realmente los necesitaban. ¿No sería mejor grabar sus pistas de acompañamiento con antelación y darle una cinta al empresario?

"No me sentía seguro con el cableado eléctrico, así que hice lo que hoy se llamaría subcontratación: conseguí que otras personas ensamblaeran las partes de la máquina.

Pero no era solo la máquina lo que era importante en la creación de karaoke, sino también las grabaciones.

"Desde el principio, no grabé las canciones en la misma clave y tempo. Creé el karaoke para que el 80% de la gente pudiera cantar con él ".

Un fenómeno global

"El dueño del bar tenía otra sucursal en Osaka y me pidió que hiciera más máquinas de karaoke para allá, así que se empezó a extender rápidamente".

"No sabía cómo ganar dinero con ello y no tenía suficiente dinero para solicitar la patente. Además, pensé que siendo una colección de productos prefabricados, no se podía patentar".