Por qué el canibalismo era considerado una buena medicina en el Renacimiento

Canibalismo

Por razones que no están del todo claras, la medicina del cadáver está sorprendentemente ausente de las historias estándar de la medicina. Sin embargo, tales tratamientos estaban lejos de ser un folclore supersticioso o un fraude calculado.

Detalle de página de De Arte Phisicali et de Cirurgia por John Arderne, manuscrito latino, siglo XV.

Aunque claramente inspiraba malestar, era popular y lucrativa, tanto que los comerciantes no solo robaban tumbas egipcias, sino que con frecuencia vendían sustitutos fraudulentos, que iban desde la carne de mendigos hasta la de leprosos o camellos.

"Buen fármaco"

Algún tiempo antes de 1599, un viajero registró lo que había visto en una pirámide de El Cairo: aquí -dijo- se " excavaban diariamente los cuerpos de hombres antiguos, no podridos sino todos enteros ", y eran " estos cadáveres ... lo que los médicos y boticarios nos hacen tragar contra nuestra voluntad ".

Sin embargo, en última instancia, este proceso de refinamiento no dependía de los poderes de la "ciencia", sino de la potencia religiosa o espiritual del cuerpo humano.

Fuerza vital espiritual

No tan reciente

El sujeto había muerto en un estado saludable, su vitalidad no había disminuido por la edad o la enfermedad. Y, sin embargo, su juventud se habría perdido si hubiera muerto de una hemorragia, los espíritus vitales escapándose con la sangre. Por lo tanto, idealmente debería haber sido ahogado, estrangulado o asfixiado.

A primera vista, las momias egipcias, proverbiales por su sequedad, no deberían haber albergado tanta vitalidad. Y, sin embargo, su carne intacta implicaba que esos cadáveres habían retenido sus espíritus, sellados por el proceso de embalsamamiento.

Además, aunque el uso del corazón no era médicamente ortodoxo, bien podría haber surgido de la noción de que los espíritus más finos y puros del alma en sí estaban ubicados en el ventrículo izquierdo de ese órgano.

El alma de la medicina

Irónicamente, bien puede haber sido que la momia fuera abandonada por la medicina convencional no solo porque los contemporáneos del doctor Johnson la consideraran bárbara o supersticiosa, sino porque la medicina misma había socavado la densidad espiritual del cuerpo humano.

Al defender así la marcha de la ciencia ilustrada, Black no consideró lo que podía haberse perdido en este proceso. Porque aquellos que habían consumido medicina para cadáveres habían superado su repugnancia no por credulidad o desesperación, sino por su reverencia espiritual por ese aliento divino que previamente se creía animaba el tejido humano.

* Richard Sugg enseña en la Universidad de Durham. Su libro "Murder after Death" (Asesinato póstumo) explora el canibalismo medicinal. Su artículo original es Early-modern cannibal doctors: why mummified corpse was considered medicine