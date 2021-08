Vacuna contra el covid l "Se siente como si el mundo se fuera a acabar": cómo es tener fobia a las agujas

15 minutos

Adam aún no ha recibido la vacuna contra la covid debido al "pánico severo" que experimenta cada vez que lo intenta.

El joven de 23 años de Gainsborough, en el centro-este de Reino Unido, dice que no es el dolor a lo que le teme sino a la idea de la inyección en sí y a que la aguja le perfore la piel.

"Se siente como si no tuvieras salida, no puedes hacer nada, la frecuencia cardíaca llega a 200, no puedes concentrarte. Es un miedo patológico a las agujas", añade.