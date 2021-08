Tokio: cómo la política volvió a marcar los Juegos Olímpicos (también para América Latina)

18 minutos

Sin embargo, "los conflictos internacionales no escapan a los Juegos y estos no han sido la excepción", afirma Tamara Gil, enviada especial de BBC Mundo a Tokyo 2020.

1. Timanovskaya y el viaje a Bielorrusia

2. El nacionalismo chino

"No se permitirá ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ningún emplazamiento, instalación u otro lugar que se considere parte de los emplazamientos olímpicos", dice el artículo 50 de la Carta Olímpica.

Si bien el episodio se cerró tras una advertencia del COI y la promesa de la selección nacional de que ningún atleta volvería a hacerlo, esta no fue la única instancia donde el creciente nacionalismo chino se manifestó.

No obstante, en el último día, EE.UU. terminó convirtiéndose en el ganador indiscutido del medallero olímpico, quedando primero con 113 medallas en total (39 de oro, 41 de plata y 33 de bronce). China logró el segundo puesto con 88 (38 de oro, 32 de plata y 18 de bronce).

3. El boicot a Israel

Dos judocas no quisieron competir contra el representante de Israel Tohar Butbul.

4. La "X" de Raven Saunders

"Para mí haber ganado esta medalla y que eso sirva de inspiración al colectivo LGBTI, a las personas con enfermedades mentales y a las minorías negras, es algo que significa todo", dijo Saunders sobre su protesta política realizada en un país como Japón, donde el matrimonio de personas del mismo sexo no está reconocido.

5. El regalo para Hugo Chávez

En declaraciones a la prensa, Mayora declaró: "Ser el primer venezolano en subir al podio en Tokio me llena de mucha motivación para seguir adelante. Podemos darle alegría al pueblo de Venezuela. Sé que los muchachos que están aquí también pueden y les tengo mucha fe".

6. La lucha y los líderes cubanos

7. El venezolano refugiado

El atleta de 24 años, que compitió en peso medio masculino (69-75 kg), abandonó su Caracas natal en 2018 y pidió asilo en Trinidad y Tobago: "No pasaba un día en el que no pensara en ir a los Juegos Olímpicos, en el que no pensara en el boxeo", señaló al canal de los Juegos.