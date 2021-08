500 años de la conquista de México: cómo se explica la gran alianza de pueblos mexicanos que ayudó al ejército español a someter Tenochtitlan

"Hasta la caída de Tenochtitlan, los indígenas ven a los españoles como un grupo más de tantos. No concibieron la magnitud del cambio que se avecinaba. No son del todo conscientes de las implicaciones de la presencia española", advierte el investigador.

Los indígenas no eran un pueblo único

Los pueblos que se aliaron con Cortés

La caída de Cuahtémoc y la Triple Alianza

¿Una traición indígena?

"No había una idea de 'lo indígena' como tal. Esa idea es producto de la conquista, no es anterior a ella", explica Pastrana.

"Definitivamente no se puede hablar de una traición porque no eran pueblos amigos. No eran grupos que tuvieran una alianza pacífica, una relación de iguales. Tenían una serie de conflictos. No puede hablarse en ningún sentido de traición", sostiene el historiador.