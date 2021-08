Síndrome de congestión pélvica: "Me siento afortunada de que finalmente se llegara a un diagnóstico y me trataran con éxito"

Es martes 14 de agosto de 2018 y estoy sedada, acostada en una mesa de operaciones, mientras me insertan espirales de metal en las venas ováricas y pélvicas a través de un catéter en el cuello.

Recientemente me diagnosticaron síndrome de congestión pélvica (SCP), una afección que puede hacer que se acumule sangre en las venas pélvicas y ovárica s , y por ello se agranden y presionen contra los órganos circundantes.

No hay garantía de que el procedimiento, conocido como embolización venosa, funcione.

Pero me han dicho que en aproximadamente el 80% de los casos logra reducir o eliminar los síntomas por completo, por eso es mi mejor esperanza después de meses de dolor.

Comencé a tener menstruaciones abundantes y dolorosas, y síntomas de tipo SII en mi adolescencia, pero no fue hasta que llegué a los 30 años que se mencionó el síndrome de congestión pélvica como una posible causa.

Cuando tenía poco más de 20 años, me dijeron que probablemente tenía endometriosis, una condición a menudo agonizante que se produce cuando el revestimiento del útero crece fuera del útero.

Un ginecólogo me dijo que la única forma definitiva de determinar si tenía la afección sería someterme a una laparoscopia , en la que se inserta una pequeña cámara a través de una incisión en el abdomen.

Definitivamente me ayudó a reducir la gravedad de mis síntomas, y todavía la estoy tomando, pero nunca ha resuelto por completo el problema, por lo que me he sometido a numerosas investigaciones a lo largo de los años.