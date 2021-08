Qué hay realmente detrás de la falta de trabajadores en Estados Unidos

23 agosto 2021

Adiós al viejo empleo

1. Salarios y condiciones de trabajo

"La escasez se debe principalmente a que los trabajadores no quieren regresar a lugares de trabajo donde no los respetan, no les brindan seguridad, no les dan ningún beneficio y les pagan bajos salarios", le dice a BBC Mundo Victor Narro, director de Proyectos y profesor del centro de Estudios Laborales de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).