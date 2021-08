Covid: el hombre que vio morir en una semana a sus padres y a un hermano que rechazaron la vacuna

6 minutos

Los tres vivían en Portugal y decidieron no vacunarse, influenciados por noticias falsas sobre supuestos riesgos de la inmunización que no tienen base científica.

"No ha habido un día en el que alguien no me haya contactado. Esto realmente me ha ayudado".