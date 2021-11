“Mi noche en la cabaña del famoso nazi noruego Vidkun Quisling”

Me mira con recelo. Es ella quien me habló de la cabaña. Y ahora yo estoy acusando a su país de una falla moral.

"No es más que una cabaña", responde con cautela.

"Ahí está la diferencia entre Noruega y Reino Unido", dice mi esposa. "La gente aquí realmente no ve una cabaña como algo malo".

El ideal de virilidad aria

En su época, Quisling era considerado un hombre heroico y apuesto que disfrutaba de la vida al aire libre. Para los ojos modernos eso es difícil de entender: con su traje arrugado, con su lado pulcro peinado, parece un archivador. No vemos al soldado rubio y alto y al hombre de acción que algunos vieron entonces.

"Quiero entender"

Quisling simplemente no fue parte de la conversación nacional.

"No".

Pero no se opone cuando le sugiero llevar a nuestro hijo de 12 años. Así que reservo y nos vamos.

No puedo encontrar ninguna referencia a Quisling en su material publicitario. No están tratando de sacar provecho de la asociación, pero podrías alquilarlo y no enterarte.