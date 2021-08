Afganistán | "La mayor parte de las mujeres que usan el hijab no son oprimidas": Boushra Almutawakel, autora de la imagen que se viralizó tras la irrupción del Talibán

1 hora

Cuando yo regreso a casa (a Yemen), me pongo el hijab. He recibido tanto odio, en particular por parte de las mujeres árabes que me dicen que estoy en contra del Islam y del hijab.