El robo que lanzó a la fama a la Mona Lisa

9 minutos

Hoy es aclamada como la obra de arte "más conocida, más visitada, más alabada, más parodiada del mundo". Pero no siempre fue así.

El hombre que se la robó, Vincenzo Peruggia , no es el tipo de criminal ingenioso que aparece en tantas películas de Hollywood.

No fue sino hasta el martes que notaron el hurto. La policía empezó la investigación y el centro permaneció cerrado durante una semana en medio del escándalo.

Celebridad

Es fácil asumir que el caso causó tal sensación porque la Mona Lisa era "la pintura más famosa del mundo". Pero entonces no lo era .

El primer ingrediente de su amplificada fama fue la cantidad de cobertura que se le dio durante el tiempo que estuvo perdida, señaló Simon Kuper, del diario británico Financial Times, quien ha escrito sobre el tema.

Antes de eso, mucha gente no la había visto. Gracias a eso, pasó a ser un ícono popular.

"Aparecía en noticieros cinematográficos, cajas de chocolate, postales y vallas. De repente se transformó en una celebridad al estilo de estrellas de cine y cantantes", escribió Darian Leader, autor de "Robar la Mona Lisa: lo que el arte no nos permite ver".

Sin pistas

El problema para los diarios franceses era que tras describir las circunstancias del robo, no tenían nada más que decir. Entonces se inventaron historias, como que Leonardo se había enamorado de "La Joconde" y otros cuentos similares, dice Jerome Coignard, autor de "Una mujer desaparece".

No tan difícil

El acto aparentemente espectacular del ladrón no había requerido, de hecho, ningún plan grandioso o audaz.

"No tuvo que planear mucho, no había nada tremendamente difícil, tuvo suerte", señala Kuper. "No era un delincuente genial".