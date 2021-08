¿Cuándo empezamos los humanos a experimentar con drogas y alcohol? (Y el caso especial de América)

Pero no solo reformamos el exterior, también diseñamos nuestros mundos internos y reformamos nuestras mentes.

Drogas en el pleistoceno

Las drogas también son peligrosas; así como no se debe conducir borracho, es arriesgado drogarse cuando los leones acechan en el monte o una tribu hostil espera en un valle.

Fuera de África

Los arqueólogos han encontrado evidencia del uso de opio en Europa hacia el 5.700 a. C.

Las semillas de cannabis aparecen en excavaciones arqueológicas en el 8.100 a. C. en Asia, y el historiador griego Herodoto informó que los escitas se drogaron con marihuana en el 450 a. C. El té se elaboró en China en el año 100 a. C.