Muere Charlie Watts: el tributo de Mick Jagger y Keith Richards al baterista de los Rolling Stones

1 hora

La imagen fue tomada en una actuación de Watts con su propia banda de jazz, The ABC and D of Boogie Woogie, en el Casino de Herisau, Suiza, en enero de 2010.

Uno de los mejores bateristas

Watts los ayudó a convertirse, junto a los Beatles, en una de las bandas que acercaron el rock'n'roll a las masas en la década de 1960 con clásicos como (I Can't Get No) Satisfaction, Jumpin 'Jack Flash, Get Off My Cloud y Sympathy for the Devil.