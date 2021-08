Nevermind de Nirvana: el joven que apareció de bebé en la portada del álbum demanda a la banda por pornografía infantil

Las fotos no sexualizadas de bebés generalmente no se consideran pornografía infantil según la ley de Estados Unidos.

"Daños de por vida"

Ambivalencia

"Es difícil no enojarse cuando escuchas de cuánto dinero se trataba", continuó. "[Cuando] voy a un juego de béisbol y pienso: 'Hombre, todos en este juego de béisbol probablemente han visto mi pene de bebé', siento que me revocaron parte de mis derechos humanos".

"Siempre ha sido algo positivo y me ha abierto las puertas", le dijo al periódico británico The Guardian hace seis años. "Ahora tengo 23 años y soy artista, y esta historia me dio la oportunidad de trabajar con Shepard Fairey durante cinco años, lo cual fue una experiencia increíble. Es un gran conocedor de la música: cuando escuchó que yo era el bebé Nirvana, pensó que eso era genial".

El álbum, que incluía los éxitos Smells Like Teen Spirit, Come As You Are y Lithium, vendió 30 millones de copias en todo el mundo.