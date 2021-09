Covid-19 | "Es realmente desgarrador ver a niños intubados": el impactante relato de una pediatra sobre la situación en los hospitales de EE.UU.

"Lo que veo en los niños con covid me asusta. Algunos de mis pacientes han requerido cuidados intensivos y, en las últimas semanas, he visto muertes pediátricas en el Centro Médico de Texas.

No habría dicho esto hace un año cuando teníamos la variante alpha, pero aquello no fue nada en comparación con lo que estamos viviendo ahora.

Una segunda razón es que los niños no están siendo vacunados. Por un lado, los menores de 12 años no califican para recibir la vacuna y, por otro, muchos adolescentes no se han vacunado. Eso es un gran problema.