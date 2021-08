Francisca Mardones: la atleta paralímpica chilena que inspiró el diseño de una muñeca Barbie

"Me desborda la emoción", celebró la chilena Francisca Mardones.

"Quizás me hicieron como en mi época de tenista, me pusieron un par de kilitos menos", bromeó Mardones en diálogo con la agencia Reuters.

"Fue muy emocionante porque reconocen todo el sacrificio por años que he hecho en el deporte y los resultados deportivos que he obtenido. Y también me emociona mucho, porque eso también motiva a niños y niñas a que se inicien en el deporte", dijo.