Elizabeth Holmes: la estrepitosa caída en desgracia de la joven a la que apodaban "la nueva Steve Jobs"

51 minutos

"La multimillonaria más joven del mundo que se forjó a sí misma", según la revista Forbes. La "próxima Steve Jobs", la bautizó Inc, otra revista de negocios que la puso en su portada.

La tecnología que promocionó no funcionó en absoluto, y en 2018 la empresa que fundó se había derrumbado.

Su juicio, que comienza este mes -EE.UU. vs Elizabeth Holmes, et al- será monitoreado de cerca. Se espera que se declare no culpable.