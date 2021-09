Michael K Williams: el actor de "The Wire" aparece muerto en su apartamento de Nueva York

1 hora

El actor estadounidense Michael K. Williams, particularmente conocido por el personaje de Omar Little en la serie The Wire, fue hallado muerto este lunes en su apartamento de Nueva York.

Medios estadounidenses que citan a fuentes de las fuerzas de seguridad dicen que se sospecha que la muerte de Williams está relacionada con una sobredosis, pero no hay confirmación oficial.

En la serie de HBO The Wire, interpretó a Omar Little, un ladrón de traficantes, homosexual y con un estricto código moral por el que nunca roba o amenaza a personas que no estén vinculadas al narco.