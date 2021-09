11 de septiembre: la escalofriante llamada de la azafata Betty Ong desde el primer avión que se estrelló contra las Torres Gemelas

35 minutos

"La cabina no responde. Alguien fue apuñalado en clase ejecutiva y creo que han echado un gas porque no podemos respirar. No lo sé. Me parece que nos están secuestrando", dice al inicio de su comunicación, sobre las 8:20 AM.