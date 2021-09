Qué son los aforismos y cómo han logrado sobrevivir en nuestra cínica era

16 minutos

Probablemente los has dicho, seguramente los has oído o leído.

Ahora, la palabra indica un bocado de sabiduría general, resumido brevemente y con estilo, como " Lo que no te mata, te hace más fuerte ", de Friedrich Nietzsche, o " La duda es uno de los nombres de la inteligencia ", de Jorge Luis Borges .

Curiosamente, parece que no.

Ideas cristalizadas

En ese sentido podría parecer que tienen un matiz de arrogancia. No obstante, muchos han brotado de la vulnerabilidad o el dolor o alguna pérdida, incluso de la enfermedad.

Franz Kafka lo hizo mientras intentaba recuperarse de la tuberculosis. Se prohibió a sí mismo hacer un trabajo más largo e intenso, pero tuvo la energía suficiente para escribir aforismos como: " A partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar ".

Así el aforismo ha sido, para los pensadores, una forma de cristalizar ideas cuando sentían que su salud fallaba o temían que no les quedara mucho tiempo o energía.

Dolor divertido

"La única justificación para introducir tales temas en una conversación es con fines de entretenimiento. Y debes dejar claro desde el principio que tu historia se ofrece para la diversión de la gente y no para su simpatía. Incluso así, tu historia debe condensarse en una sola anécdota o epigrama".

Como dijo el poeta estadounidense WH Auden, "un sufrimiento o una debilidad que no puede ser expresado por un aforismo no debe ser mencionado".

En pocas palabras

Así que los aforismos permiten expresar sentimientos dolorosos con seguridad, y sin que te ignoren o te digan que no te quejes tanto.

Han servido a aquellos cuyas experiencias, opiniones o conocimientos históricamente no han sido completamente reconocidos o validados por la sociedad en general.

* Este artículo es una adaptación del documental de BBC Radio 3 "The Aphorism Now - Failing with Style"