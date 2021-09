3 claves sobre por qué está tan cara la electricidad en Europa (y qué pasará con las materias primas en el mundo)

Bajas reservas

Por otra parte, Martín dice que "en Europa no se han hecho los deberes a tiempo" .

Competencia internacional

El ambicioso proyecto Nord Stream 2 , un gasoducto desde Rusia hacia Europa a través del Báltico, no termina de ponerse a punto. Esa fuente alternativa también lastra las reservas.

"Europa ha tenido que buscar otras alternativas, pero los buques metaneros prefieren ir a Asia. Europa no puede competir contra Asia en precios", señala Martín.

Falta de viento

"Los políticos dicen que las renovables abaratarán el costo de la electricidad y que son maravillosas. Es cierto, pero estas no cubren el 100% de la demanda y, además, son intermitentes ", dice Giráldez.

Este verano no ha habido mucho viento. Las turbinas no han podido crear suficiente energía.

El analista explica que esto podría resolverse con una mejora en la tecnología de almacenamiento. La energía del sol y viento que no se consuma, se almacena y así no se desperdicia. Pero todavía no existen dichas condiciones.