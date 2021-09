Cambio climático: el preocupante aumento de los días de más de 50º (y los retos sin precedentes que representa para la vida en la Tierra)

El número de días de calor extremo por año, cuando las temperaturas alcanzan los 50º C, se han duplicado desde 1980, según un estudio de la BBC.

El número total de días por encima de los 50º C se incrementó en cada una de las cuatro décadas pasadas.

Entre 1980 y 2009, las temperaturas superaron los 50º C unos 14 días al año de media, cifra que aumentó a 26 días por año entre 2010 y 2019 .

En el mismo período, temperaturas de 45º C o más se registraron de media un extra de dos semanas por año.

Las temperaturas de 50° C ocurren predominantemente en las regiones de Medio Oriente y el Golfo.

Y después de que se registraran temperaturas récord de 48,8° C en Italia y 49,6° C en Canadá este verano, los científicos han advertido que se vivirán temperaturas superiores a 50° C en otros lugares a menos que reduzcamos las emisiones de combustibles fósiles.