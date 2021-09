La mayoría de los jóvenes teme por el futuro debido al cambio climático

47 minutos

"No hay planeta B". Tres cuartas partes de los jóvenes consultados de entre 16 y 25 años piensan que el futuro es aterrador.

"Se sienten traicionados por los gobiernos"

"Esto muestra que la ansiedad ecológica no es solo por la destrucción del medio ambiente, sino que está indisolublemente ligada a la inacción de los gobiernos ante el cambio climático. Los jóvenes se sienten abandonados y traicionados por los gobiernos", afirmó Caroline Hickman, investigadora de la Universidad de Bath y autora principal del estudio.

Tom Burke, del centro de análisis E3G, dijo a la BBC: "Es racional que los jóvenes estén ansiosos. No solo están leyendo sobre el cambio climático en los medios, sino que lo están viendo desarrollarse frente a sus propios ojos".

• Las personas no han cuidado el planeta: el 83% estuvo de acuerdo a nivel mundial

Un joven señaló: "No quiero morir, pero no quiero vivir en un mundo que no se preocupa por los niños y los animales".