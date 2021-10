Por qué decir "No sé" es quizás lo mejor que puedes hacer

1 hora

Puede ser reconfortante poder responder sencillamente "no sé".

Aunque no en el sentido moderno de la palabra.

En el uso cotidiano, a menudo se piensa que un escéptico es alguien que niega algún punto de vista ortodoxo. La Real Academia Española dice: "Que no cree o afecta no creer"; en filosofía, el escepticismo tiende a ser más sobre la duda que sobre la afirmación negativa, por lo que no es tanto negar algún punto de vista sino cuestionarlos todos.