"Un fraude con bitcóin me costó US$690.000": el emprendedor que perdió todos sus ahorros al caer en una "estafa de inversión"

30 minutos

Saghir aún no se explica cómo cayó en el engaño.

"He destruido mi vida, la cambié para peor y necesito advertirle a la gente: si me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera", dice Naveed, quien ahora tiene una misión.

"He dirigido mi negocio durante los últimos 20 años y siempre he sido muy cuidadoso con el dinero", explica.

"Ya sea relacionado con mi negocio o con mi vida, he hecho que cada centavo cuente. Pero tomé una mala decisión y me atraparon ".

"Inversiones falsas"

"Al día siguiente me llamaron de nuevo, esta vez era alguien que se describió a sí mismo como mi administrador de cuenta y me dio un nombre de usuario y una contraseña. para un sitio web comercial extremadamente convincente".

"Todavía no puedo recordar cómo lograron engañarme", cuenta Naveed. "No lo sé".

El Instituto de Políticas sobre Dinero y Salud Mental ha advertido que millones de usuarios de internet, en particular aquellos con problemas de salud mental, están en peligro de perder dinero o información personal sensible a manos de los estafadores.

¿Justicia?

Lisa Forte, quien trabaja para la firma Red Goat Cyber Security, dice que no solo es poco probable que Naveed recupere parte de su dinero, sino que también es poco probable que consiga que se haga justicia.

"Incluso si la policía inicia una investigación, lo cual es poco probable, incluso si encuentran a los criminales responsables, lo cual es muy poco probable, ¿qué se supone que deben hacer cuando los criminales están en otro país donde la policía británica no tiene jurisdicción?".

"No hay prácticamente ninguna instancia a la que recurrir en relación al bitcóin. Es una forma de moneda que opera fuera de la regulación en comparación con el dinero 'normal' y, debido a esto, debido a que no está regulado, la protección al consumidor simplemente no existe".