Coronavirus: 4 factores que incrementan el riesgo de contraer covid-19 después de vacunarse

44 minutos

En términos generales, son infecciones similares a las de personas no vacunadas, pero existen algunas diferencias.

Los síntomas son diferentes

Algunos de estos son los mismos síntomas que experimentan las personas contagiadas que no se han vacunado. Tres síntomas en particular: dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal.

Sin embargo, los otros dos síntomas más comunes en los no vacunados son fiebre y tos persistente.

Las personas vacunadas tienen síntomas más leves que los no vacunados si se contagian de coronavirus.

Un estudio concluyó que las personas con infecciones en vacunados tienen un 58% menos de probabilidades de tener fiebre , en comparación con las personas no vacunadas. Para muchos, la covid-19 se siente como un resfriado después de la vacunación.

Las razones por las que la enfermedad es más leve en las personas vacunadas podría deberse a que las vacunas, si bien no bloquean la infección completamente, pueden hacer que la persona infectada tenga menos partículas de virus en su cuerpo.

Sin embargo, esto aún no se ha confirmado.

¿Qué aumenta el riesgo?

Pero no todos corren el mismo riesgo.

1. Tipo de vacuna

La reducción del riesgo relativo es una medida de cuánto disminuye el riesgo de que alguien desarrolle covid-19 en comparación con alguien que no se vacunó.

2. Tiempo transcurrido desde la vacunación

Las cifras de riesgo relativo no son el único factor.

3. Variantes

4. Tu sistema inmunitario

¿Hay por qué preocuparse?

Pero incluso si no se ofrecen, esto no debe interpretarse como que las vacunas no funcionan.