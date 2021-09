Cómo funcionan los submarinos nucleares como los que Australia construirá (y en qué se diferencian de los convencionales)

Energía poderosa

Lo primero que hay que destacar es que un submarino de propulsión nuclear no es un arma nuclear.

¿Cuáles son los pros y los contras de la energía nuclear?

Una gran ventaja de los submarinos de propulsión nuclear es que no requieren de una recarga de combustible.

Es más, a diferencia de la combustión convencional, las reacciones nucleares no requieren aire.

En esta etapa, los detalles sobre dónde se obtendrá el combustible no están claros.

¿Qué pasará con los desechos radiactivos?

Conceptos erróneos

Este no es un llamado para que Australia despliegue armas nucleares en el agua.

Para que el uranio sea designado como de "grado de armamento" , debe enriquecerse a más del 90% de uranio 235. El combustible para un submarino de propulsión nuclear no se acerca a ese valor.

En cualquier caso, Australia nunca produjo un arma nuclear y es parte de los tratados de no proliferación nuclear y pactos internacionales de control de exportaciones, incluido el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares y la Iniciativa de No Proliferación y Desarme.