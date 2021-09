"Pensé que era demasiado joven para tener cáncer de mama"

Fue de "pura casualidad" que lo detectó, pues no tenía el hábito de hacerse una inspección.

La fundación le dijo al programa Newsbeat que a pesar de que es el cáncer más común en mujeres entre los 25 y 49 años, una cuarta parte de las jóvenes no están conscientes de que el cáncer de mama las puede afectar .

"El doctor enmudeció"

Fue sólo de casualidad que Lucy fue a revisarse el bulto. No tuvo que trabajar ese día, así que fue porque estaba libre.

"Sería una historia completamente diferente en este momento. Es la razón por la que me encuentro aquí hoy".

"Hubo momentos en los que no podía comer, no podía dormir", dice.

"Me quedaba despierta 20 horas al día, sin moverme del sitio donde estaba tendida en la cama".

"Me veía en tan pobres condiciones, mi piel estaba muy mal, perdí todo mi pelo, absolutamente todo, cejas, pestañas".

Después de la cirugía y la radioterapia, Lucy finalmente recibió un poco de buenas noticias: ya no tenía más células cancerosas .

"No pienses que no te puede pasar a ti. No se trata de ser pesimista, es sólo para tener consciencia", señala.