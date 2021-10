Por qué las charlas triviales son tan importantes para nuestra salud mental (y cómo evitar que nos resulten una agonía)

38 minutos

Conectados con el mundo

Habrás notado también que cuando uno no está de buen ánimo, no tiende a mostrarlo en uno de estos encuentros casuales.

En el trabajo

Son fundamentales "para la colaboración y para generar confinaza ", asegura Debra Fine, autora de The Fine Art of Small Talk ("El delicado de arte de la conversación trivial").

"Pretendamos que eres mi jefa y me delegas trabajo. Si cada vez que interactuamos me das tareas y ni siquiera me preguntas cómo estoy, qué tal mi fin de semana, etc., si no haces nada para iniciar una conversación casual, no voy a tener ninguna conexión contigo", dice Fine.