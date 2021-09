Los neerlandeses, los más altos del mundo, se están encogiendo (y los científicos investigan la razón)

Aunque se han propuesto varias causas para este achicamiento, no hay una razón única que satisfaga a los expertos.

Un siglo creciendo

Además, la CBS señaló en su sitio web que los hombres sin antecedentes migratorios no se hicieron más altos y las mujeres sin antecedentes migratorios muestran una tendencia a la baja.

Otra posible teoría que Ruben van Gaalen mencionó es que la disminución en el promedio de estatura se puede deber a un límite biológico : que el individuo ya no puede crecer más.

"El índice de masa corporal (IMC) en niños ha subido a lo largo del tiempo, en todas las clases sociales, y eso puede hacer que la gente no crezca tanto como antes", expresó Van Gaalen, advirtiendo que si ese efecto se debe a un estilo de vida menos saludable, debería investigarse pues está relacionado a la expectativa de vida .

"Ya no fumamos pero tenemos una vida más sedentaria y consumimos más calorías y aumentamos de peso. Así que el efecto indirecto de no ser tan altos como antes es más preocupante que el hecho de no ser tan altos", concluyó.