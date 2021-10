Xianzi, la mujer símbolo del #MeToo que están tratando de silenciar en China

59 minutos

Xianzi suena exhausta. "Lo siento. He estado llorando la última media hora", le dice a la BBC por teléfono desde Beijing.

"Suspenden las cuentas constantemente. No hay forma de comunicarse. Los últimos tres años han estado separando a las feministas chinas entre sí".

Una creciente represión

Su interacción fue interrumpida varias veces por personal entrando y saliendo brevemente de la habitación, pero ella describió estar tan congelada por el miedo y la vergüenza que no podía alertarlos. Dijo que solo salió de la habitación cuando Zhu se distrajo mientras hablaba con alguien, lo que le permitió "recobrar el sentido ".

Pero, según ella, le dijeron que callara, ya que Zhu era un ejemplo nacional de "energía positiva" , una campaña estatal destinada a promover el buen comportamiento, y por lo tanto alguien cuya reputación no podía mancharse.

En 2014, entregó una prueba, un vestido que había usado el día de su encuentro con Zhu. El examen inicial no encontró rastros de su ADN. Y cuando solicitó un examen más profundo, dijo que en el tribunal le dijeron que el vestido "no se encontraba en ninguna parte".

Xianzi dice estar exhausta, pero eso no significa que dejará de luchar.

La BBC ha intentado ponerse en contacto con Zhu y sus abogados, pero no ha recibido respuesta .

" T enía 21 cuando ocurrió el incidente. Ahora tengo 28, estoy tan cansada ... no sé si tengo el coraje para luchar otros tres años ", dice.

"Si se le prohíbe a las personas decir que están heridas, entonces realmente están tratando de destruirlas", dice Xianzi. "No entiendo qué hice mal. ¿Por qué quieren destruirme?"

Una carga pesada

"Las víctimas sienten que no tienen más remedio que acercarse al público, lo que refleja el fracaso de estas instituciones en atender las quejas. Una víctima no debería necesitar publicar su experiencia en Weibo para que su empleador les preste atención", dice Aaron Halegua. investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.