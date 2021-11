Thanksgiving: quién fue Sarah Hale, la extraordinaria "influencer" del siglo XIX que impulsó el Día de Acción de Gracias como feriado nacional en Estados Unidos

¿Quién fue Sarah Hale?

"Sara Hale tuvo una asombrosa influencia en la cultura del siglo XIX, aunque no es muy conocida en la actualidad ", afirma por su parte, Patricia Okker, autora de "Our Sister Editors", sobre Hale y la tradición de las mujeres editoras de esa época en Estados Unidos.

Sarah Josepha Buell nació en Newport, New Hampshire en una familia de bajos recursos pero con una fuerte convicción en la educación igualitaria para los hijos, sin importar el género.

"Intentó convertirse en escritora profesional en un período en el que no había escritores profesionales y ciertamente tampoco mujeres", puntualiza Kirkpatrick.

Educación y trabajo de la mujer

Cuando Sarah Hale empezó su carrera profesional en la década de 1820, la mitad de las mujeres estadounidenses eran analfabetas y no había ningún instituto de educación superior que las aceptara.

"La idea general era que las mujeres no eran intelectualmente iguales a los hombres. Hale argumentó que la capacidad de las mujeres era la misma a la de los hombres, lo diferente era que no habían recibido educación ", dice la historiadora Kirkpatrick.

Incluso ella misma se encargó de educar a mujeres y niños desarrollando innovadoras técnicas de enseñanza y hasta fue la autora de la popular canción infantil Mary had a little lamb ("María tenía un corderito").

Ella argumentó que la única forma en que el país podía permitirse ofrecer educación universal y combatir el analfabetismo era contratando mujeres porque esa profesión no estaba entre las opciones primordiales de los hombres y también porque las mujeres trabajarían por salarios más bajos que ellos.

Unión política y cultural

"Ella creía que las colonias que habían sido unificadas políticamente por la revolución, no lo estaban culturalmente", asegura Kirkpatrick.

No es que la fiesta no existiese a mediados del siglo XIX

Pero la celebración no era uniforme en todo el país y no tenía un día determinado.

No tuvo mucha aceptación al principio hasta que el presidente Abraham Lincoln la escuchó y lo decretó .

¿Una visión ingenua?

"Ciertamente podemos aplaudir esa iniciativa que impulsó, pero esta idea de que una comida puede borrar una historia de esclavitud no es solo ingenua, es horrible", opina la presidenta del New College of Florida.