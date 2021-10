Premios Nobel: "Menos del 10% de las nominaciones en física y química son para mujeres científicas y no podemos premiar a alguien que no ha sido nominado"

1 hora

Cuando en 2018 Donna Strickland ganó el Nobel de física, los titulares no hablaban de sus "revolucionarias invenciones" en el campo de los láseres, sino de que habían pasado 55 años desde que una mujer había recibido este premio.

Cómo se eligen los Nobel

"No tomamos las nominaciones en proporción porque consideramos cada una. Pero no podemos premiar a alguien que no ha sido nominado", explica.