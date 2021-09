Los seis latinos ganadores del prestigioso "premio para genios" MacArthur

40 minutos

Daniel Alarcón - periodista, escritor y productor de radio

Es autor de varias novelas que, aunque escritas en inglés, abarcan temas relevantes a la problemática latinoamericana, como la violencia política, guerras civiles y la migración. Entre estas destacan Lost City Radio, At Night We Walk in Circles y The King Is Always Above the People.