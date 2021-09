El duro mensaje de Residente a J Balvin por su llamado a boicotear los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación no se ha pronunciado al respecto.

"No nos valoran"

La lista de candidatos para 53 categorías no dejó contento a J Balvin, quien considera que el género urbano no está bien representado en las nominaciones.

" Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto", escribió el colombiano en Twitter.

"Pd. Estoy nominado, para que no vengan con que estoy dolido", continuó.

La dura respuesta de Residente

"Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?", dice el exintegrante de la banda Calle 13.