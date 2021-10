"El juego del calamar": cuál es el atractivo de la serie coreana en camino a convertirse en la más vista en la historia de Netflix

Aunque no hayas visto la serie en televisión o los múltiples memes que pueblan internet, es muy probable que hayas escuchado hablar del juego del calamar.

Mientras el género de la serie no es tan novedoso, su producción visual, los personajes con los que uno se puede identificar y una visión perturbadora de la naturaleza humana han conectado con muchos públicos alrededor del mundo.

Asesinatos en la sala de juegos

El juego de recortar un caramelo no es una tarea fácil.

Un usuario coreano tuiteó: "Con El juego del calamar me dan ganas de comer Dalgona [dulces] de nuevo. Han pasado más de 20 años ... ¿Todavía están por aquí? No creo que pueda encontrar uno".

Personajes como tú o como yo

Como sus vecinos asiáticos, la naturaleza hipercompetitiva de la sociedad en Corea del Sur ha dejado a muchos con un sentimiento de desilusión. A pesar del trabajo duro, simplemente no es posible para todos alcanzar una buena universidad o un buen trabajo.

Luz roja, luz verde

Los medios internacionales no han podido evitar la comparación entre El juego del calamar y la película ganadora del Oscar en 2019, Parásitos, que da una mirada sobre la desigualdad en la sociedad.

Pero en el este de Asia, los espectadores del show han encontrado más similitudes con la película japonesa de 2014 "As The Gods Will".