El médico que logró resolver el enigma de una epidemia que dejó a 50.000 cubanos con problemas de visión

38 minutos

"No puedo recordar las palabras exactas, pero parafrasearé lo que dijo: 'La OMS ha identificado que esto es a) probablemente un problema viral y b) que probablemente afecte al nervio óptico'", le dijo al programa BBC Witness History.

"Yo era una especie de especialista y referencia mundial en enfermedades del nervio óptico, por lo que la solicitud era que me fuera a Cuba lo antes posible ", dijo Sadun, quien ahora es miembro del Doheny Eye Institute, afiliado a la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA), Estados Unidos.

"Le expliqué que primero tenía que regresar a Los Ángeles, quería tener la oportunidad de hacer algunas llamadas telefónicas para formar el equipo adecuado que me acompañara".

Y aunque le interesaba el caso, era algo que necesitaba discutir con su esposa , dada la naturaleza de la propuesta. "El hecho de que me estaba metiendo en una (supuesta) epidemia viral que de repente estaba cegando a la gente era algo que necesitaba explicarle".

Un período especial

Encuentro con Fidel

" Castro interrumpía regularmente . Algunas interrupciones parecían poco importantes. Alguien decía '80%' y él interrumpía y decía: 'No exageremos, fue 78%'.

"Interpreté esto como una demostración para todos de que él tenía el control, que sabía lo que estaba pasando y que no era solo supervisión general", opinó el doctor.

"Cuando llegué, y me presentó a algunas personas, me presentó como Alfredo Sadun de la OMS. Al día siguiente, me presentó como un médico y científico italiano".