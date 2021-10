"El juego del calamar": por qué Netflix va a editar el número telefónico que aparece en la serie

Pero la mujer, que trabaja como empresaria en la zona de Seongju, en el sureste de Corea del Sur, le dijo a varios medios locales que recibe a diario miles de mensajes de texto y llamadas hasta un punto "que no puede seguir con su vida diaria de forma normal".

"Este es un número que he estado usando durante más de diez años, así que estoy bastante desconcertada. Hay más de 4.000 números que tuve que borrar de mi teléfono", le dijo al diario Money Today.

"Al principio no sabía por qué, pero mi amigo me dijo que mi número salió en El juego del calamar y ahí fue cuando me di cuenta".