Cómo nuestro cerebro puede hacernos más pobres (y qué hacer para evitarlo)

12 minutos

¿Eres racional?

Aprende a decirte 'no'

"No hagas nada por impulso sin antes evaluar si la culpa no arruinará la fiesta. Comprende mejor tu 'yo futuro', con tus horarios y demandas. Decirse que no a uno mismo es como decirle que no a un niño: es difícil, pero puede ser positivo", advierte Álvaro.